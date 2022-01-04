Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Москвы
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
В городе активными темпами строятся новые дороги, мосты, станции метро и вокзалы

По оценке Сергея Собянина, 2021 год стал одним из самых значимых в истории развития столичной транспортной инфраструктуры: в Москве было открыто 12 станций метро, восемь вокзалов, более 90 километров дорог. Но впереди – не менее грандиозные планы.

Одним из наиболее масштабных транспортных проектов в Москве можно назвать строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). В 2021 году она выросла с 10 до 22 станций, да и само кольцо уже полностью замкнулось – в декабре завершилась проходка тоннелей.

Изначально, признается мэр, было много сомнений, нужно ли Москве целых три кольца метрополитена. Но сейчас ответ очевиден:

"Уже сегодня частично построенной БКЛ пользуются свыше 500 тысяч пассажиров в день",

– сообщил градоначальник в своем блоге.

Продолжает развиваться сеть Московских центральных диаметров. Строятся новые станции, а старые модернизируются и превращаются в современные городские вокзалы. Так, в 2021 г. реконструирована станция Баковка на МЦД-1 и построена новая станция Щукинская на МЦД-2.

На будущем МЦД-4 открыто пять станций: Апрелевка, Внуково, Кокошкино, Матвеевская, а также Аминьевская, которая станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом при въезде в Москву на Киевском направлении МЖД.

Еще одно важное событие: впервые за 100 лет в столице открыли новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования – "Восточный".

Что касается автодорожного строительства, то в 2021 году в столице появилось 90 км новых дорог, 34 моста, эстакады и тоннеля, 20 пешеходных переходов. В частности, завершена реконструкция Волоколамского шоссе. В Новой Москве сдан новый выезд из города Московский к станции метро "Филатов Луг", открыта шестая связка между Киевским и Калужским шоссе. В планах на 2022 год – завершить строительство Северо-Восточной хорды.

Ранее столичные власти сделали бесплатными все виды пересадок на наземном общественном транспорте Москвы. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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