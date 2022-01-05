Опубликованы предсказания мистика Кейси о России на 2022 год

Опубликованы предсказания мистика Кейси о России на 2022 год
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наша страна подарит надежду всему миру

Эксперты расшифровали пророчества американского медиума Эдгара Кейси, которые касаются будущего России. Мистик отводил нашей стране одну из главных ролей на мировой арене.

Прогноз о Российской Федерации на 2022 год Кейси сделал незадолго до своей кончины – в 1945 году. В своих предсказаниях пророк называл государство "непредсказуемым медведем", действия которого будут влиять на обстановку внутри других стран.

"Надежда всего мира придет из России", – был уверен медиум.

Мистик считал, что главным союзником РФ станет страна, на купюрах которой написано: "В Бога мы верим". Совместными усилиями оба государства создадут благоприятные условия для того, чтобы править миром, передают "Народные Новости".

Примечательно, что подобная надпись красуется на американских долларах. Отсюда можно сделать вывод – в будущем отношения между Россией и США значительно улучшатся, хотя сейчас в это верится с трудом.

Много лет назад Кейси высказал мнение, что народы славянской России кардинально изменят сущность взаимоотношений между людьми. Представители различных национальностей будут уважать друг друга и терпимо относиться к существующим между ними различиям.

Медиум был уверен в том, что в 21 веке стихийные бедствия заставят весь мир содрогнуться. При этом самым безопасным местом на планете станет Западная Сибирь.

Ранее армянская ясновидящая Нонна Хидирян дала пугающий прогноз на 2022 год. 

Источник: Народные Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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