Магнитные бури в январе 2022 года: когда следить за здоровьем

Магнитные бури в январе 2022 года: когда следить за здоровьем
Фото: pixabay.com
Сильных потрясений не будет

В ночь на 4 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка. В итоге на Землю обрушилась одна из самых масштабных за последние несколько лет магнитная буря. Продлится она до 7 числа. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

В целом же январь будет вполне спокойным. 11 и 12 числа ожидается небольшая вспышка на нашей звезде. Метеозависимые люди могут почувствовать себя не очень хорошо также с 23 по 26 января. Поберечь здоровье придется и в конце месяца – 28 и 29 января.

Однако сильная магнитная буря пройдет в середине месяца. С 15 по 18 число нужно держать тонометр под рукой. Самым неприятным днем станет 16 января. 

В целом же, чтобы без проблем пережить эти дни, следует больше времени проводить на свежем воздухе. Также неврологи советуют правильно питаться и больше пить воды. Время стоит проводить за приятными занятиями, чтобы не отвлекаться на головную боль. 


Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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