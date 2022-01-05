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В ночь на 4 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка. В итоге на Землю обрушилась одна из самых масштабных за последние несколько лет магнитная буря. Продлится она до 7 числа. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
В целом же январь будет вполне спокойным. 11 и 12 числа ожидается небольшая вспышка на нашей звезде. Метеозависимые люди могут почувствовать себя не очень хорошо также с 23 по 26 января. Поберечь здоровье придется и в конце месяца – 28 и 29 января.
Однако сильная магнитная буря пройдет в середине месяца. С 15 по 18 число нужно держать тонометр под рукой. Самым неприятным днем станет 16 января.
В целом же, чтобы без проблем пережить эти дни, следует больше времени проводить на свежем воздухе. Также неврологи советуют правильно питаться и больше пить воды. Время стоит проводить за приятными занятиями, чтобы не отвлекаться на головную боль.
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