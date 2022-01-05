Как Путин и Обама побывали на рыбалке: новый анекдот от Норкина

Как Путин и Обама побывали на рыбалке: новый анекдот от Норкина
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущий поведал о попавшем в неловкую ситуацию американце

Андрей Норкин выдал шутку о президенте РФ Владимире Путине и бывшем главе США Бараке Обаме. Последний прибыл с визитом в нашу страну, и российский коллега решил отвезти его на природу. Местом для отдыха выбрали Туву. Там Путин предложил Обаме порыбачить.

Политики устроились у воды с удочками в руках. При этом Путин рыбачил с голым торсом, Обама же предпочел остаться в костюме. Несмотря на то, что американец был полностью одет, его атаковали комары. Российский же президент сидел как ни в чем не бывало.

Устав отбиваться от назойливых насекомых, Обама спросил, почему его комары кусают, а Путина не трогают. На что российский лидер ответил: "А меня нельзя".

Источник: Дзен ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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