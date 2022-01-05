Продукцию более сотни компаний представили на фестивале "Путешествие в Рождество"

Гостям праздничного мероприятия предложили оценить как традиционные угощения, так и необычные деликатесы

В подготовке кулинарной части фестиваля участвовали 104 компании из пяти стран и 16 регионов России. На каждой площадке царила своя особая атмосфера, гостей старались удивить чем-то особенным.



"…продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 – из сферы общепита. В фестивале участвуют предприятия из 16 российских регионов",

– сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Участвовали в праздничном фестивале и иностранцы. К "Путешествию в Рождество" присоединились представители Узбекистана, Британии, Китая, Австрии и Португалии.

На площадках, которые разместились на улице Теплый Стан, а также на Ореховом бульваре, жителей и гостей Москвы угощали всеми возможными видами блинчиков: с икрой щуки, с шоколадом, с тыквой. Не менее разнообразен был и выбор напитков: чаи на любой вкус, кисели, какао и сбитень.

Любителям фастфуда тоже было, чем полакомиться. Бургерами угощали на бульваре Дмитрия Донского. Там можно было попробовать польский, норвежский, рождественский бургеры, а также разнообразные хот-доги и колбаски.

Вафли с необычными начинками можно попробовать на площадке у Гольяновского пруда: с солеными огурцами, с колбасой, с семгой и т.д.

На площадке в Куркино подают рождественский немецкий десерт – штоллен.

Любителям сладкого стоит заглянуть и на Матвеевскую улицу. На этой площадке предлагают множество видов брауни и вафель.

Площадка на Новом Арбате предлагает большой выбор напитков, среди которых много необычных. Например, чернично-фиалковый кофе или мандариновый какао с щепоткой розового перца.

В этом году "Путешествие в Рождество" проходит на 27 площадках. Фестиваль начался 10 декабря и продлится до конца январских каникул.

Гости фестиваля могут покататься на 18 бесплатных катках и поиграть в керлинг. Подробнее о программе праздничного фестиваля можно узнать на сайте moscowseasons.com.

"Путешествие в Рождество" на фоне ситуации с коронавирусом организовано с соблюдением всех необходимых мер. Гостям фестиваля нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.