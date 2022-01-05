Продукцию более сотни компаний представили на фестивале "Путешествие в Рождество"

Продукцию более сотни компаний представили на фестивале "Путешествие в Рождество"
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Гостям праздничного мероприятия предложили оценить как традиционные угощения, так и необычные деликатесы

В подготовке кулинарной части фестиваля участвовали 104 компании из пяти стран и 16 регионов России. На каждой площадке царила своя особая атмосфера, гостей старались удивить чем-то особенным.

"…продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 – из сферы общепита. В фестивале участвуют предприятия из 16 российских регионов",

– сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Участвовали в праздничном фестивале и иностранцы. К "Путешествию в Рождество" присоединились представители Узбекистана, Британии, Китая, Австрии и Португалии.

На площадках, которые разместились на улице Теплый Стан, а также на Ореховом бульваре, жителей и гостей Москвы угощали всеми возможными видами блинчиков: с икрой щуки, с шоколадом, с тыквой. Не менее разнообразен был и выбор напитков: чаи на любой вкус, кисели, какао и сбитень.

Любителям фастфуда тоже было, чем полакомиться. Бургерами угощали на бульваре Дмитрия Донского. Там можно было попробовать польский, норвежский, рождественский бургеры, а также разнообразные хот-доги и колбаски.

Вафли с необычными начинками можно попробовать на площадке у Гольяновского пруда: с солеными огурцами, с колбасой, с семгой и т.д.

На площадке в Куркино подают рождественский немецкий десерт – штоллен.

Любителям сладкого стоит заглянуть и на Матвеевскую улицу. На этой площадке предлагают множество видов брауни и вафель.

Площадка на Новом Арбате предлагает большой выбор напитков, среди которых много необычных. Например, чернично-фиалковый кофе или мандариновый какао с щепоткой розового перца.

В этом году "Путешествие в Рождество" проходит на 27 площадках. Фестиваль начался 10 декабря и продлится до конца январских каникул.

Гости фестиваля могут покататься на 18 бесплатных катках и поиграть в керлинг. Подробнее о программе праздничного фестиваля можно узнать на сайте moscowseasons.com.

"Путешествие в Рождество" на фоне ситуации с коронавирусом организовано с соблюдением всех необходимых мер. Гостям фестиваля нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей