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Из охваченного протестами Казахстана вылетел правительственный бизнес-джет, сообщают СМИ. Борт, по предварительным данным, направляется в Россию.
При этом пока не сообщается, кто из властей мог покинуть Казахстан на этом воздушном судне. Официально информация, которую опубликовал заблокированный в России сайт "Хартия’97", не подтверждена.
Ранее сообщалось, что за истекшие сутки из Казахстана в Европу вылетело порядка десяти частных самолетов.
Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на газ. Обстановка продолжает накаляться. Ранее СМИ сообщили, что протестующие прорвались в здание мэрии в Алма-Ате.
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