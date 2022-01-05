Из Казахстана в Россию вылетел правительственный самолет - СМИ

Кто был пассажиром, пока неизвестно

Из охваченного протестами Казахстана вылетел правительственный бизнес-джет, сообщают СМИ. Борт, по предварительным данным, направляется в Россию.

При этом пока не сообщается, кто из властей мог покинуть Казахстан на этом воздушном судне. Официально информация, которую опубликовал заблокированный в России сайт "Хартия’97", не подтверждена.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки из Казахстана в Европу вылетело порядка десяти частных самолетов.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на газ. Обстановка продолжает накаляться. Ранее СМИ сообщили, что протестующие прорвались в здание мэрии в Алма-Ате.


Источник: "Хартия’97" • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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