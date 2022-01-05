Назарбаев собирается улететь из страны - Венедиктов

Назарбаев собирается улететь из страны - Венедиктов
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Экс-президент Казахстана намерен отбыть на лечение

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы собирается улететь из страны. Причина вовсе не в протестах.

Ссылаясь на источники в МИДе, Венедиктов заявил, что Назарбаев якобы намерен отбыть на лечение. Чем именно болен бывший президент, не уточняется.

Ранее действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Об этом он заявил сегодня, во второй раз обратившись к нации.

Источник: Telegram • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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