Экс-президент Казахстана намерен отбыть на лечение

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы собирается улететь из страны. Причина вовсе не в протестах.

Ссылаясь на источники в МИДе, Венедиктов заявил, что Назарбаев якобы намерен отбыть на лечение. Чем именно болен бывший президент, не уточняется.

Ранее действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Об этом он заявил сегодня, во второй раз обратившись к нации.