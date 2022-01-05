Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
828 новости
Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы собирается улететь из страны. Причина вовсе не в протестах.
Ссылаясь на источники в МИДе, Венедиктов заявил, что Назарбаев якобы намерен отбыть на лечение. Чем именно болен бывший президент, не уточняется.
Ранее действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Об этом он заявил сегодня, во второй раз обратившись к нации.
Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд
В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса