Лучше всего избавиться от них самому обладателю

Многие слышали от старших в семье, что нельзя выбрасывать волосы – в старину ходило поверье, что состриженные пряди сохраняют в себе часть сил. А еще опасались того, что недоброжелатели могут воспользоваться волосами, чтобы отомстить обидчику.

В около– и псевдонаучных практиках различного рода экстрасенсы и гадалки используют волосы в качестве биологического материала, чтобы оказать негативное влияние на того или иного человека – достаточно просто одной пряди. Обиженные жизнью люди готовы насылать на объект своей ненависти порчу с заболеванием и разводами в семье. Согласитесь, приятного мало. Некоторые даже желают смерти. Поэтому никому не рекомендуется выбрасывать волосы – в том числе и оставлять в парикмахерских. Что же делать со всем этим добром?

Закопать в землю

У славян существовало следующее правило: стриженые волосы собирались в мешок из полотна. После захоронения обладателю клали у изголовья скопившиеся за всю жизнь волосы, и закапывались вместе с ним. Естественно, такой обычай нам сегодня кажется странным – можно просто закопать волосы в безлюдном месте, где-нибудь на пустыре. Лучше всего, конечно, в лесу.

Смыть с водой

Обрезанные волосы можно бросить и в проточную воду – течение, по поверью, уносит с собой весь накопленный с ненужным волосяным покровом негатив. Кто-то рекомендует и смывать волосы в унитазе.

Сжечь

Самый действенный способ – волосы просто исчезают, и никто не может ими воспользоваться. Волос в таком случае не остается, а человек, считается в народе, может рассчитывать на благополучие в семье.

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