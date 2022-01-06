Накануне Рождества можно узнать свою судьбу

Совсем скоро окончится текущий год и начнется 2022-й. На стыке завершения одного периода и начала другого активизируется связь нашего мира с потусторонним. Известно, что в канун Рождества Христова мир духов становится ближе к людям. Гадания в этот период способны точно предсказать судьбу.



Гадания на суженого

Незамужним девушкам всегда интересно узнать, как сложится их семейная жизнь. В Сочельник можно спросить у тонкого мира, каким окажется будущий супруг.

Можно подбросить обувь и поглядеть, в какую сторону смотрит носок сапога. Именно с этого направления явится возлюбленный. Если масштабировать полученный ответ, можно посмотреть, из какого города или страны приедет возлюбленный.

Домашнее животное также способно оказать помощь в нелегком деле выведывания информации о будущем. Перед котом или собакой нужно поставить несколько мисок, в которых необходимо разложить следующие предметы: золотое колечко, серебряное украшение, воду и хлеб. К какому блюдцу подойдет животинка, таким и будет будущий супруг. Кольцо означает, что в гадающую девушку влюбится богач, серебро обещает средний достаток. Если питомец выберет воду, значит муж будет выпивать, если хлеб – на богатство рассчитывать не стоит.

Как сложится будущий год

Одно из самых простых и популярных гаданий – гадание на воске. В темное время суток нужно зажечь свечу и сделать так, чтобы воск с нее копал в блюдце с водой. Получившиеся фигуры расскажут, каким будет новый 12-месячный период. Крупные круги обещают важные события в жизни. Фигурка в форме цветка говорит о скором замужестве или позитивных переменах в семейной жизни. Крест знаменует серьезное заболевание.

Гадание на яичном белке также помогает узнать, что можно ждать от 2022 года. В чашку с подогретой водой нужно пустить сырой белок. Если он опустится на дно емкости, год обещает серьезные испытания. Принявший форму здания белок обещает большую любовь, пополнение в семействе или просто радостное событие. В причудливых формах полученных фигур можно рассмотреть свое будущее.

Гадание на деньги и богатство

В ночь перед Рождеством можно узнать, как изменится финансовое положение в ближайшее время. Для этого нужно взять колоду игральных карт. Их нужно перемешать, а потом разделить на две части. Половину, которая оказалась сверху, нужно оставить. По ней станет известно, что ждет гадающего. Карты следует снова перемешать и выкладывать по две штуки. Те, что совпадут, расскажут о грядущем.

Две шестерки говорят о сложном пути к богатству, семерки – о неожиданном финансовом поступлении, выпали восьмерки – деньги появятся после заключения успешного делового контракта, девятки – финансовое благополучие обеспечит супруг, десятки сулят неожиданный выигрыш, два вальта – достаток появится в будущем, благодаря детям, дамы – работать придется много, короли – помощь придет от влиятельного покровителя, тузы – вскоре на гадающего свалится огромная сумма денег, возможно, наследство.