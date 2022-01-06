Легендарный космолог предвидел страшные победы

Недавно весь мир и жители России радостно встретили начало Нового 2022 года. Завершение очередного 12-месячного периода традиционно сопровождается размышлениями о будущем и построением планов. На этом фоне стоит вспомнить пророчества выдающихся людей, которые еще при жизни стали легендами. Одной из таких культовых фигур является известный космолог Стивен Хокинг. К сожалению, этот именитый научный деятель не предсказал человечеству ничего хорошего.



По мнению ныне покойной знаменитости, мир может погибнуть из-за восстания роботов. Хокинг считал, что в какой-то момент искусственный интеллект перестанет подчиняться человеку. Однажды роботы могут догадаться о том, что они способны самостоятельно бесконечно обновляться и самосовершенствоваться. Такое открытие приведет к появлению сознания у роботов и они могут организовать восстание против людей.

Дабы спастись от гнева искусственного разума, человечеству придется искать спасение на других планетах, уверял Стивен Хокинг.

Также серьезные опасения у именитого ученого вызывал большой адронный коллайдер. Специалист предполагал: в какой-то момент в этом оборудовании могут произойти необратимые изменения, которые приведут к тому, что коллайдер поглотит Землю или даже всю галактику. По мнению Хокинга, такие неприятные сценарии развития событий ожидают человечество в ближайшее столетие.

Ранее были опубликованы предсказания известного мистика Эдгара Кейси о России на 2022 год.