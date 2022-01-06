Яблоко от яблони: как живут дети президентов стран бывшего СССР

Яблоко от яблони: как живут дети президентов стран бывшего СССР
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Наследники лидеров хорошо пристроены

При разговорах о детях президентов стран бывших советских республик многим на ум первым приходит Коля Лукашенко. Мальчик побывал с отцом во многих международных поездках. Теперь он вырос – юноше скоро исполнится восемнадцать лет. По слухам, летом Коля собирается поступить в московскую Академию имени Тимирязева. 

Не так давно Коля появился и на саммите ОДКБ в Душанбе – журналисты распознали его по светлым волосам и двухметровому росту. Хотя сначала многие подумали, что это просто охранник президента Белоруссии. 

А вот дети президента Украины Владимира Зеленского не так публичны – 16-летняя Саша постоянно меняет страницы в социальных сетях. Правда, вездесущие журналисты все равно ее находят. В последний раз СМИ вычислили Александру в TikTok – там она поет и выступает с песнями. Оказывается, дочь президента Украины – учащаяся элитной "Новопечерской школы", где стоимость обучения доходит до 10 тысяч долларов за год. Там учится и ее  восьмилетний младший брат Кирилл. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон имеет девять детей – два сына и семеро дочерей. Все хорошо пристроены – в общем-то, и правит страной семья Эмомали. 33-летней Рустам – глава Верхней палаты парламента и бывший мэр Душанбе. 43-летняя Озода – глава аппарата президента. Отец продвигал ее по дипломатической линии: сначала работала в посольстве республики в Соединенных Штатах, затем возглавляла консульское управление Министерства иностранных дел, в котором успела побывать замом главы ведомства. А дочь Рухшона – Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Великобритании. Ее супруг – глава Национального Олимпийского комитета республики.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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