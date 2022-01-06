Аэропорты пока не восстановили работу

Въезд граждан других стран в Казахстан временно приостановлен. Об этом сообщили в казахском посольстве в Таджикистане.

Как пишет РИА "Новости", такое решение было принято из-за введенного в государстве режима ЧП на фоне протестов.

Ранее сообщалось, что протестующие начали расходиться, поскольку добились отставки Назарбаева.