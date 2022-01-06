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Въезд граждан других стран в Казахстан временно приостановлен. Об этом сообщили в казахском посольстве в Таджикистане.
Как пишет РИА "Новости", такое решение было принято из-за введенного в государстве режима ЧП на фоне протестов.
Ранее сообщалось, что протестующие начали расходиться, поскольку добились отставки Назарбаева.
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