Президент призвал всех к примирению

Украинский лидер Владимир Зеленский уже записал видеопоздравление, посвященное православной части страны – соответствующая запись появилась в Сети. На ролике глава государства стоит у входа в офис администрации президента.

Начинает свою речь лидер, призывая всех к примирению. Рождественский вечер, указал Зеленский – лучшая пора для прощения старых обид, обретения понимания и мира.

"Пусть же это останется в прошлом", – высказался президент Украины, заявив, что Рождество остается днем надежды на спасение и на победу самой мира в войне.

Впрочем, справедливо указывают журналисты украинского издания "Страна.ua", не вполне ясно, с кем конкретно президент собирается помириться, и имеется ли в целом круг лиц, кто его обидел, либо те, кому нанес обиду сам действующий лидер Украины.

В конце обращения Зеленский пожелал, чтобы все семьи в стране жили в достатке, а сама Украина достигла мира и процветания.

Кстати, 25 декабря украинский лидер поздравил страну с католическим Рождеством – обращение также было записано в офисе президента. Зеленский торжественно заявил, что праздник символизирует любовь, доброту и милосердие. В конце глава государства пожелал соотечественникам объединения Украины.

Отметим, Украина официально празднует католическое Рождество Христово с 2017 года – нововведение принято еще во времена президентства Порошенко. Однако 7 января также остается рождественским праздником в стране.

Ранее украинская военнослужащая заявила, что ее заставили сидеть за одним столом с Зеленским во время его видеопоздравления с Новым годом.