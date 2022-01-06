МВД Казахстана предупрелило об "уничтожении" протестующих

До сих пор в некоторых городах продолжаются столкновения

Министерство внутренних дел Казахстана выпустило последнее предупреждение протестующим. Об этом сообщает РИА "Новости". 

В ведомстве заявили, что тех, кто откажется сложить оружие – ждет уничтожение.

Ранее силовики провели зачистку на площади Республики в Алмате. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах на месте происходящего. По некоторым данным, некоторые из участников акций получили ранения. Сколько всего пострадавших во время операции не уточняется.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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