До сих пор в некоторых городах продолжаются столкновения

Министерство внутренних дел Казахстана выпустило последнее предупреждение протестующим. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве заявили, что тех, кто откажется сложить оружие – ждет уничтожение.

Ранее силовики провели зачистку на площади Республики в Алмате. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах на месте происходящего. По некоторым данным, некоторые из участников акций получили ранения. Сколько всего пострадавших во время операции не уточняется.