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Сочельник – канун праздника Рождества Христова. Вечером 6 января принято всей семьей собираться за праздничным столом. Расскажем, какие существуют традиции, связанные с этим светлым днем.
Хозяйки должны были застелить стол белой скатертью. На него ставили 12 постных блюд, что соответствует количеству апостолов. 6 января не разрешалось есть мясные блюда.
В центр стола обычно клали пучок свежего сена. Это ассоциировалось с яслями, в которых появился на свет Иисус Христос.
Перед тем, как приступить к трапезе, все члены семьи произносили молитвы у икон. Только после этого разрешалось сесть за стол.
Необходимо было употреблять пищу в определенной последовательности. Так, первой шла кутья – каша из цельных зерен пшеницы и ячменя. Затем можно было полакомиться закусками. Среди них были рыба, салаты и икра. После этого брались за суп, который заедали пирожками с грибной или капустной начинкой. В конце шли напитки и десерт. Часто к Сочельнику хозяйки варили фруктовый компот или клюквенный кисель.
За трапезой было принято разговаривать только о хорошем. Считалось, что если соблюсти все нюансы, то можно привлечь в дом благополучие.
С наступлением 7 января на столе появлялись мясные блюда. Рецептом одного из них "Утро.News" поделится со своими читателями.
Одна курица,
Сметана или майонез – 100 граммов,
Чеснок – пять зубчиков,
Растительное масло – 50 миллилитров,
Орегано – пол чайной ложки,
Специи для курицы – две чайной ложки,
Соль – по вкусу,
Горчица – две чайные ложки.
Натрите курицу специями. Начните готовить специальный соус. Для этого смешайте сметану/майонез с горчицей и пропущенным через чеснокодавилку чесноком. Хорошенько обмажьте тушку птицы – как снаружи, так и изнутри.
Оставьте курицу как минимум на 30 минут. В идеале – на несколько часов.
Чтобы курица поместилась в рукав, свяжите ее ножки с помощью стебля укропа или кулинарной нити.
Налейте небольшое количество растительного масла в рукав, после чего засуньте туда мясо. Завяжите с двух сторон и поместите на противень.
Разогрейте духовку до 180°C. Отправьте в нее курицу на 40 минут. За 10 минут до завершения процесса приготовления сделайте надрезы на рукаве. Благодаря этому на курочке образуется аппетитная корочка.
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