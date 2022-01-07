За трапезой необходимо говорить только о хорошем

Сочельник – канун праздника Рождества Христова. Вечером 6 января принято всей семьей собираться за праздничным столом. Расскажем, какие существуют традиции, связанные с этим светлым днем.

Хозяйки должны были застелить стол белой скатертью. На него ставили 12 постных блюд, что соответствует количеству апостолов. 6 января не разрешалось есть мясные блюда.

В центр стола обычно клали пучок свежего сена. Это ассоциировалось с яслями, в которых появился на свет Иисус Христос.

Перед тем, как приступить к трапезе, все члены семьи произносили молитвы у икон. Только после этого разрешалось сесть за стол.

Необходимо было употреблять пищу в определенной последовательности. Так, первой шла кутья – каша из цельных зерен пшеницы и ячменя. Затем можно было полакомиться закусками. Среди них были рыба, салаты и икра. После этого брались за суп, который заедали пирожками с грибной или капустной начинкой. В конце шли напитки и десерт. Часто к Сочельнику хозяйки варили фруктовый компот или клюквенный кисель.

За трапезой было принято разговаривать только о хорошем. Считалось, что если соблюсти все нюансы, то можно привлечь в дом благополучие.

С наступлением 7 января на столе появлялись мясные блюда. Рецептом одного из них "Утро.News" поделится со своими читателями.

Сочная курица в духовке в рукаве

Ингредиенты:

Одна курица,

Сметана или майонез – 100 граммов,

Чеснок – пять зубчиков,

Растительное масло – 50 миллилитров,

Орегано – пол чайной ложки,

Специи для курицы – две чайной ложки,

Соль – по вкусу,

Горчица – две чайные ложки.

Приготовление:

Натрите курицу специями. Начните готовить специальный соус. Для этого смешайте сметану/майонез с горчицей и пропущенным через чеснокодавилку чесноком. Хорошенько обмажьте тушку птицы – как снаружи, так и изнутри.

Оставьте курицу как минимум на 30 минут. В идеале – на несколько часов.

Чтобы курица поместилась в рукав, свяжите ее ножки с помощью стебля укропа или кулинарной нити.

Налейте небольшое количество растительного масла в рукав, после чего засуньте туда мясо. Завяжите с двух сторон и поместите на противень.

Разогрейте духовку до 180°C. Отправьте в нее курицу на 40 минут. За 10 минут до завершения процесса приготовления сделайте надрезы на рукаве. Благодаря этому на курочке образуется аппетитная корочка.