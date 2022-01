2021 год оказался богатым на различные шутки, которые пользователи соцсетей называют "мемами". Расскажем, какие смешные ситуации долгое время обсуждали в Интернете.

Кот Степан, живущий в Харькове, быстро завоевал всенародную любовь. Фотографиями с его недовольной мордой начали описывать многие жизненные истории. Примечательно, что снимки питомца из Незалежной использовали и зарубежные звезды – например, певица Бритни Спирс.

13 сентября 2021 года состоялось мероприятие под названием Met Gala, которое высоко ценится в мире моды. В нем приняли участие многие зарубежные знаменитости. Среди присутствующих оказалась и телезвезда Ким Кардашьян. На красной дорожке звезда появилась в черном наряде, полностью покрывающем ее тело. У многих этот необычный костюм начал ассоциироваться с образом дементора из истории про Гарри Поттера.

В марте контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Из-за огромных размеров судна все движение было перекрыто. На одном из мемов контейнеровоз выступает в роли творческого потенциала, а расположенный поблизости маленький трактор стал описывать желание что-либо делать.

На инаугурацию Джо Байдена американский политик Берни Сандерс пришел в милых варежках. Фотографии госдеятеля со смешными подписями моментально распространились по социальным сетям.

Some of the #berniesmittens takes going around are great. Here are some of my faves so far... pic.twitter.com/YOAXzo20Af

19 марта 2021 года президент США Джо Байден, поднимаясь по трапу самолета, несколько раз споткнулся. Это рассмешило интернет-пользователей, и они принялись создавать мемы. Кто-то предположил, что хозяина Овального кабинета сбил с ног игрок в американский футбол.

В интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским журналист "Би-би-си" Стивен Сакур задал неудобный вопрос про победу Байдена на выборах. Глава Незалежной начал смеяться, намекая на то, что его застали врасплох.



Некоторое время назад в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Владимир Жириновский продемонстрировал, как лидеры мировых держав будут общаться друг с другом. Вой политика разобрали на шутки.

Во время визита в Полинезию французского лидера Эммануэля Макрона одарили цветочными венками. В какой-то момент украшений стало слишком много.

В сентябре бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила птичий парк. Пернатые остались довольны встречей с немецким политиком.

#AngelaMerkel today at a German aviary on her last official weekday in office. Whatever you think of her politics personally, you can't deny that she's been a very stable anchor for the world in difficult times. And whenever she laughs, you can always spot the child inside! 😄 pic.twitter.com/FZvbHjvDyk