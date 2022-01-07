Лучшие мемы 2021 года

Лучшие мемы 2021 года
Фото: depositphotos.com
Интернет-пользователи находили повод, чтобы вдоволь посмеяться

2021 год оказался богатым на различные шутки, которые пользователи соцсетей называют "мемами". Расскажем, какие смешные ситуации долгое время обсуждали в Интернете.

Кот Степан из Украины

Кот Степан, живущий в Харькове, быстро завоевал всенародную любовь. Фотографиями с его недовольной мордой начали описывать многие жизненные истории. Примечательно, что снимки питомца из Незалежной использовали и зарубежные звезды – например, певица Бритни Спирс. 

Ким Кардашьян в образе дементора

13 сентября 2021 года состоялось мероприятие под названием Met Gala, которое высоко ценится в мире моды. В нем приняли участие многие зарубежные знаменитости. Среди присутствующих оказалась и телезвезда Ким Кардашьян. На красной дорожке звезда появилась в черном наряде, полностью покрывающем ее тело. У многих этот необычный костюм начал ассоциироваться с образом дементора из истории про Гарри Поттера. 

Застрявший контейнеровоз

В марте контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Из-за огромных размеров судна все движение было перекрыто. На одном из мемов контейнеровоз выступает в роли творческого потенциала, а расположенный поблизости маленький трактор стал описывать желание что-либо делать. 

Варежки Берни Сандерса

На инаугурацию Джо Байдена американский политик Берни Сандерс пришел в милых варежках. Фотографии госдеятеля со смешными подписями моментально распространились по социальным сетям. 

Падение Байдена на трапе 

19 марта 2021 года президент США Джо Байден, поднимаясь по трапу самолета, несколько раз споткнулся. Это рассмешило интернет-пользователей, и они принялись создавать мемы. Кто-то предположил, что хозяина Овального кабинета сбил с ног игрок в американский футбол.

Реакция Зеленского на вопрос британского журналиста 

В интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским журналист "Би-би-си" Стивен Сакур задал неудобный вопрос про победу Байдена на выборах. Глава Незалежной начал смеяться, намекая на то, что его застали врасплох. 

Вой Жириновского 

Некоторое время назад в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Владимир Жириновский продемонстрировал, как лидеры мировых держав будут общаться друг с другом. Вой политика разобрали на шутки. 

Фото Макрона из Полинезии 

Во время визита в Полинезию французского лидера Эммануэля Макрона одарили цветочными венками. В какой-то момент украшений стало слишком много. 

Меркель и волнистые попугаи 

В сентябре бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила птичий парк. Пернатые остались довольны встречей с немецким политиком. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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