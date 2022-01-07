Названы распространенные ошибки при мытье головы

Названы распространенные ошибки при мытье головы
Фото: Janus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Следование некоторым нюансам поможет решить проблему жирных волос

Блогерша из Австралии рассказала, какие ошибки представительницы прекрасного пола чаще всего допускают при мытье волос. Своими советами она поделилась на платформе TikTok.

Девушка с волосами ниже пояса наглядно показала, как правильно мыть голову. По словам "австралийской Рапунцель", не стоит сразу же наносить шампунь на корни. Сначала необходимо "распенить" средство и только после этого нанести его на влажную шевелюру.

Если верить совету блогерши, благодаря правильному нанесению косметического средства можно решить проблему быстро загрязняющихся волос.

@theaussierapunzel

A little shampoo tip which can be a game changer… #LearnOnTikTok #TikTokPartner #shampoo

♬ LIMITS THE SKY - Mpax

Вторая распространенная ошибка связана с использованием кондиционера. Прежде чем распределить его по прядям, важно хорошенько выжать волосы. Дело в том, что жидкость будет препятствовать впитыванию полезных веществ. На это пользовательница TikTok указала в другом своем ролике.

"Я наношу свой [кондиционер] на волосы и оставляю как минимум на три минуты", – рассказала девушка.

@theaussierapunzel

Reply to @theaussierapunzel as promised, a conditioner tip! #LearnOnTikTok #TikTokPartner #HairTips

♬ Similar Sensation (Instrumental) - BLVKSHP

Первое видео набрало более 50 тысяч лайков, а второе – практически 252 тысячи. Многие поблагодарили блогершу за полезные советы. Одна из интернет-пользовательниц призналась – после того, как она начала следовать всем нюансам, внешний вид ее волос значительно улучшился.

Ранее "Утро" раскрыло необычные свойства кондиционера для волос. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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