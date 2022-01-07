Гость из Поднебесной с трудом доел блюдо

Житель Китая рассказал о своей поездке в Россию – в 2019 году он прилетел в Санкт-Петербург. Неприятные впечатления у него остались от еды: для путешественника из Поднебесной кухня оказалась излишне калорийной по причине большого количества масла и сливок.

В один прекрасный день путешественник нашел рядом с отелем пельменную. Изначально рассказчик был полон энтузиазма, полагая, что отведает любимых цзяоцзы (китайских пельменей). Однако ресторан предлагал блюда преимущественно западной кухни.

"Я заказал, и, просматривая меню, все ждал именно китайских цзяоцзы, так как стоимость была дороже остального асортимента. Заказали по паре порций, не особо разобравшись в начинке. Наконец их принесли. Внешне действительно блюдо напоминало наши цзяоцзы. Правда, были немного меньше, но прятные и аппетитные на вид", – рассказал блогер.

Перед гостями поставили на стол сметану и томатный соус. Первая напомнила рассказчику "йогурт без сахара". Откусив кусочек, путешественник почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Оказалось, что пельмени – это сплошной безвкусный фарш. В сочетании со сметаной они казались жителю Китая немного необычными: само блюдо горячее, а соус – холодный.

"С трудом удалось доесть. Спасло упаковка с сычуаньской горчицей из моей сумки. Только оказавшись дома я узнал, что пельмени – тоже исконное блюдо воинственного народа. Хотя и китайцы, и русские любят такую еду, разница в кухне слишком велика", – пишет автор.

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