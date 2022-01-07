Что могут означать святочные сны с 6 на 7 января

Что могут означать святочные сны с 6 на 7 января
Фото: pixabay.com
Предрождественская ночь считалась магической

В народе верят, что сны в ночь со Святок на Рождество являются вещими. Правильное толкование символов позволит человеку узнать, что ждет его в новом году. Далеко не всегда события сбываются в точности, как приснились человеку – некоторые вещи во сне могут сулить как хорошие, так и плохие присшествия. 

Хорошие предзнаменования

  • Если ночью с 6 по 7 января во сне увидели горящую на столе свечу, то проблем со здоровьем не будет в течение всего года. 
  • Приснившееся вино золотого цвета сулит достаток в семье.
  • Больной человек увидел себя в дома – значит, что скоро его состояние улучшиться.  
  • Когда сниться плавание на лодке, то в будущем человека ждет удача в бизнесе.

Плохие предзнаменования

  • Если человек падает во сне с большой высоты – жди проблем на работе.
  • Болезнь во сне говорит о предстоящей ссоре с близкими.
  • Если снится примерка одежды, то в будущем есть вероятность развода или разлада в семье. 
  • Во сне мелкие монетки приходится собирать – год запомнится тяжелыми потерями и испытаниями. 
  • Если увидели большой водоем – пруд, озеро, лужу, море – можете потерять близкого человека.
Роман ИГНАТОВ
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