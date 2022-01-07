Предрождественская ночь считалась магической

В народе верят, что сны в ночь со Святок на Рождество являются вещими. Правильное толкование символов позволит человеку узнать, что ждет его в новом году. Далеко не всегда события сбываются в точности, как приснились человеку – некоторые вещи во сне могут сулить как хорошие, так и плохие присшествия.

Хорошие предзнаменования

Если ночью с 6 по 7 января во сне увидели горящую на столе свечу , то проблем со здоровьем не будет в течение всего года.

, то проблем со здоровьем не будет в течение всего года. Приснившееся вино золотого цвета сулит достаток в семье.

сулит достаток в семье. Больной человек увидел себя в дома – значит, что скоро его состояние улучшиться.

– значит, что скоро его состояние улучшиться. Когда сниться плавание на лодке, то в будущем человека ждет удача в бизнесе.

Плохие предзнаменования