В народе верят, что сны в ночь со Святок на Рождество являются вещими. Правильное толкование символов позволит человеку узнать, что ждет его в новом году. Далеко не всегда события сбываются в точности, как приснились человеку – некоторые вещи во сне могут сулить как хорошие, так и плохие присшествия.
Хорошие предзнаменования
Если ночью с 6 по 7 января во сне увидели горящую на столе свечу, то проблем со здоровьем не будет в течение всего года.
Приснившееся вино золотого цвета сулит достаток в семье.
Больной человек увидел себя в дома – значит, что скоро его состояние улучшиться.
Когда сниться плавание на лодке, то в будущем человека ждет удача в бизнесе.
Плохие предзнаменования
Если человек падает во сне с большой высоты – жди проблем на работе.
Болезнь во сне говорит о предстоящей ссоре с близкими.
Если снится примерка одежды, то в будущем есть вероятность развода или разлада в семье.
Во сне мелкие монетки приходится собирать – год запомнится тяжелыми потерями и испытаниями.
Если увидели большой водоем – пруд, озеро, лужу, море – можете потерять близкого человека.