Долгожданный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву

Мероприятие продлится до начала февраля

Полюбившийся в столице ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" уже практически готов к проведению: в Москве организованы десятки красочных площадок, которые формируют общую атмосферу зимнего праздника в городе. Мероприятие пройдет до 9 февраля.

На каждой из площадок можно окунуться в новогодние традиции разных стран: отведать изысканных блюд, покататься на каруселях и получить рождественский подарок, а также повеселиться на коньках.

Каждая площадка имеет определеную уникальность. Кузнецкий мост, к примеру, представляет сейчас собой галерею елок от различных дизайнеров. А на Тверской площади проходит яркий бал-маскарад.

"Путешествие в Рождество" проводится в Москве в 2013 года. Для жителей и гостей столицы такое меропрятие – возможность ознакомиться с традициями зимних праздников разных уголков мира и попробовать самые разные угощения, насладиться зимней атмосферой и весело провести время с семьей. Зима двухлетней давности стала рекордной для фестиваля – 50-дневное мероприятие привлекло тогда более 26 миллионов человек.

На площадках фестиваля действуют противоэпидемиологические нормы. Сотрудники на регулярной основе сдают тесты на коронавирус, используются средства индивидуальной защиты. Инвентарь проходит постоянную дезинфекцию. Если в прошлом году из-за коронавируса меропрятие отменили, теперь, имея возможность контролировать заболеваемость, власти решили возобновить ежегодное проведение фестиваля.