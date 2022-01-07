Профцентр постоянно обновляет программу, предлагая самые востребованные специальности

В 2021 году на ВДНХ "Техноград" провел свыше пяти тысяч мероприятий образовательного характера. Как указала заммэра Москвы Наталья Сергунина, самыми востребованными оказались программы профцентра МСП, открытого на базе "Технограда" еще с лета.

Там удалось подготовить полторы тысячи специалистов для малого и среднего предпринимательства. Практически 12 тыс. прошли подготовку по программам для дальнейшего трудоустройства в городских предприятиях.

Чиновница указала, что профцентр постоянно обновляет учебную программу: подбирает темы, исходя из востребованности профессий на рынке труда. "Техноград" дает возможность изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн и основы предпринимательской деятельности, а также множество иных востребованных направлений. В прошлом году занятие в "Технограде" посетили порядка 360 тысяч человек.

С октября "Техноград" проводит бесплатные курсы дистанционного обучения по востребованным специальностям, включая веб-дизайн, управление проектами в сфере информационных технологий, аналитику данных, дизайн интерьера и многое другое. Его успели уже пройти 1,8 тысячи человек. Всего зарегистрировано 11 тысяч слушателей.

В прошлом году формат решили дополнить аудиопроектом "Мы вам перезвоним" – речь идет о серии подкастов, которые освещают проблемы планирования карьеры и профориентации, трудоустройства, подготовки резюме и прохождения собеседования, личностного развития. Подкасты доступны на бесплатных веб-ресурсах и в мобильных приложениях.