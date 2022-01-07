Возрождение исторического наследия Москвы беспрецедентно по масштабам - Собянин

Уже 95,4% памяников в городе находятся в хорошем состоянии

Власти Москвы провели колоссальную работу, нацеленную на сохранение исторического облика и наследия города. Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин, назвавший предпринятые меры беспрецедентными.

Градоначальник уточнил, что таких масштабов по сохранению исторического наследия не видел еще ни один город мира. С 2011 года в Москве удалось отреставрировать свыше 1700 объектов культурного наследия. На охрану поставлено порядка 500 объектов, установили 600 охранных зон.

Как указал мэр столицы, для сохранения памятников у Москвы имеются все возможности: городские власти уделяют теме пристальное внимание. К проблеме подключаются и неравнодушные специалисты, к реставрации присоединяется и бизнес.

Всего за счет городской казны удалось отреставрировать 1018 объектов, остальное наследие смогли привести в порядок за счет частного инвестирования. В настоящее время доля памятников, находящихся в хорошем состоянии, составляет 95,4%.

В дальнейшем мэрия намерена поддерживать темпы реставрации, снижая долю аварийных объектов. Конечная цель – вернуть к жизни все исторические объекты города, указал Собянин в своем блоге.

Выданы разрешения на реставрацию еще 655 объектов. В планах на 2022-й год – реставрационные работы в кинотеатре "Ударник", завершение работ в Театре эстрады, а также некрополе Новодевичьего монастыря.