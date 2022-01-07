Поддерживаемые властями Москвы столичные стартапы одержали победу в акселерационных программах

Поддерживаемые властями Москвы столичные стартапы одержали победу в акселерационных программах
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Город оказывает поддержку высокотехнологичным компаниям, подыскивая заказчиков и привлекая инвесторов

Победителями акселерационных программ, а также обладателями премии "Новатор Москвы" оказались три столичных стартапа, которые удалось реализовать при поддержке города. Власти столицы оказывают поддержку высокотехнологичным компаниям, предлагающим новейшие решения в различных сферах, а также дают разработчикам возможность протестировать свою продукцию в реальных условиях.

Вместе с тем город оказывает помощь разработчикам с выходом на международный рынок. У бизнесменов есть шанс на участие в бесплатных программах развития, технологического бизнеса. Примеры – StartHub.Moscow и "Московский акселератор". А три года назад была учреждена премия "Новатор Москвы", внедряющая новейшие решения и технологии в повседневную жизнь.

Помощь участникам программ оказывается в рамках целой экосистемы по поддержке стартапов и инновационных компаний. Так, город помогает предпринимателям создавать и тестировать свои продукты уже в реальных условиях, привлекать средства от инвесторов в виде венчурных фондов или крупного бизнеса. Но и на этом не все: власти оказывают помощь с поиском заказчиков из числа корпораций или городских структур.

Один из победителей – проект вертикальной фермы с автополивом, контролем освещения и температуры. За счет технологии iFarm можно разместить многоярусную систему в любом помещении закрытого типа – даже в заведении общественного питания. И в таких условиях она будет давать каждый год урожай. Система применима для клубники, овощей, пряных трав и салата во всех широтах мира. За счет ИИ осуществеляется управление произодвством. Программа содержит данные о выращивании разных культур, помощь человека при этом минимальна.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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