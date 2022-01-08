Собянин рассказал о работе московских благотворительных сервисов в 2021 году

Собянин рассказал о работе московских благотворительных сервисов в 2021 году
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москвичи пожертвовали 77,6 млн рублей за прошлый год на добрые дела

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на благотворительных сервисах Москвы в 2021 году удалось собрать 77,6 млн рублей на добрые дела.  

В своем блоге глава города вспомнил, что шесть месяцев назад он поведал о благотворительном сервисе на сайте mos.ru. С помощью этой платформы все неравнодушные к бедам других людей и животных могут помочь фондам. 

Оказать посильную помощь можно через перевод баллов, которые люди получают по программе "Миллион призов". В 2021-м немало москвичей, которые голосовали на выборах в Госдуму онлайн, воспользовались именно этим способом. 

Помочь также можно через портал "Активный гражданин". Здесь так же можно передать свои баллы на благотворительность, а еще приобрести нужные предметы, которые своими руками создают подопечные фондов. В первый раз такие товары москвичи разобрали очень быстро. 

Как сообщил Собянин, все собранные деньги получили благотворительные фонды. 

Градоначальник также поделился несколькими историями, как москвичи помогли нуждающимся. Например, "активные граждане" и участники программы "Миллион призов" передали 4,4 млн рублей "РУСФОНДу", который помогает тяжелобольным деткам, сиротам и инвалидам. 

А фонд, защищающий животных, "Вирта" обзавелся 25 рециркуляторами, 12 обогревателями, аппаратом УЗИ и другим оборудованием для приютов. А пес Юпитер из приюта "Бирюлево" стал обладателем эндопротеза. Его лечение в ветклинике оплатили благодаря неравнодушным жителям города. 

Собянин призвал и в новом году помогать и делать столицу добрее. Помочь, как указал мэр Москвы, "можно здесь и здесь". 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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