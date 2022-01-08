Почему Путин встретил рождественскую ночь в одиночестве - объяснили в Кремле

Почему Путин встретил рождественскую ночь в одиночестве - объяснили в Кремле
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация в мире оставляет желать лучшего

Российский лидер Владимир Путин традиционно встречает главный праздник православных россиян – Рождество – в одном из крупных храмов страны. Однако в этом году президент был в одиночестве на богослужении, которое прошло в храме рядом с его резиденцией в Ново-Огарево. Почему было принято соответствующее решение, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что видеоролик, на котором Владимир Владимирович запечатлен во время богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа, вызвал бурное обсуждение в интернет-пространстве. Помимо того, что комментаторов удивило одиночество главнокомандующего, некоторые посчитали, что президент ведет себя несколько странно для религиозного мероприятия. Кому-то показалось, что лидер россиян покачивается во время произнесения божественных текстов.

Однако пресс-секретарь главнокомандующего развеял сомнения жителей страны. Песков подчеркнул, что Владимир Владимирович не покачивался. Так что рассуждения на эту тему вызваны игрой воображения комментаторов.

Что же касается вынужденного одиночества – причина такого решения абсолютно объективна. Работник Кремля напомнил, что в стране и мире сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка, которая вынуждает следовать особым нормам безопасности. Именно поэтому Путин встретил Рождество только в компании нескольких священнослужителей.

Стоит отметить, что эти праздники выдались очень тяжелыми. Россия бдительно следит за развитием событий в охваченном беспорядками Казахстане. Недавно наш президент провел долгую телефонную беседу с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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