Ситуация в мире оставляет желать лучшего

Российский лидер Владимир Путин традиционно встречает главный праздник православных россиян – Рождество – в одном из крупных храмов страны. Однако в этом году президент был в одиночестве на богослужении, которое прошло в храме рядом с его резиденцией в Ново-Огарево. Почему было принято соответствующее решение, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Стоит отметить, что видеоролик, на котором Владимир Владимирович запечатлен во время богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа, вызвал бурное обсуждение в интернет-пространстве. Помимо того, что комментаторов удивило одиночество главнокомандующего, некоторые посчитали, что президент ведет себя несколько странно для религиозного мероприятия. Кому-то показалось, что лидер россиян покачивается во время произнесения божественных текстов.

Однако пресс-секретарь главнокомандующего развеял сомнения жителей страны. Песков подчеркнул, что Владимир Владимирович не покачивался. Так что рассуждения на эту тему вызваны игрой воображения комментаторов.

Что же касается вынужденного одиночества – причина такого решения абсолютно объективна. Работник Кремля напомнил, что в стране и мире сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка, которая вынуждает следовать особым нормам безопасности. Именно поэтому Путин встретил Рождество только в компании нескольких священнослужителей.

Стоит отметить, что эти праздники выдались очень тяжелыми. Россия бдительно следит за развитием событий в охваченном беспорядками Казахстане. Недавно наш президент провел долгую телефонную беседу с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.