Кошка спасла выводок бельчат от холода – видео

Кошка спасла выводок бельчат от холода – видео
Фото: www.pixabay.com
Хвостатая отнеслась к малышам, как к родным котятам

В интернет-пространстве набрал огромную популярность видеоролик, на котором домашняя кошка спасает маленьких бельчат от неминуемой смерти. Судя по всему, малыши вывалились из дупла и обязательно погибли бы от холода и голода. Однако на писк хвостатой детворы откликнулась добросердечная кошка.

Домашняя любимица заметила детенышей, которые беспомощно ползали у ствола дерева. Судя по всему, у нее проснулся материнский инстинкт: пушистая поняла, что малышей нужно спасать. Без помощи хозяина справиться с этой трудной задачей было сложно. Поэтому домашняя любимица решила привлечь внимание человека. Кошка бережно взяла маленького бельчонка в зубы и отнесла своему хозяину на порог.

Сначала мужчина подумал, что животинка решила поделиться с ним добычей. Маленький беззащитный бельчонок был похож на мышь. Однако вскоре владелец доброй кошки понял, что любимица принесла ему бельчонка. После этого кошка привела хозяина к месту, где обнаружила выводок малышей.

Конечно, мужчина не мог оставить детвору на холоде и забрал маленьких белок домой, где обогрел и накормил. Стоит отметить, что мужчину очень растрогал поступок его любимицы. Он несколько раз похвалил пушистика и признался ей в самых нежных чувствах.

К слову, недавно пользователи Сети с удивлением обсуждали огромные размеры мейн-куна из России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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