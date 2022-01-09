Космическое событие серьезно повлияет на жизнь людей

Уже скоро, 18 января, человечество столкнется с важным астрономическим событием. Луна в эту ночь будет полной и окажет особенно сильное влияние на судьбу людей. В народе январское полнолуние получило название Волчье. Астрологи советуют серьезно подойти к этому космическому явлению, чтобы не разгневать силы Вселенной.



В этот раз полная Луна озарит небосвод в Крещенский сочельник. 18 января ночное светило окажется в знаке зодиака Лев. Особо мощная энергетика Луны может серьезно ударить по людям, которые склонны к вранью. Эксперты по космическим объектам предупреждают, что обманывать в этот период – себе дороже. Ложь обязательно вскроется в ближайшее время и обернется весьма плачевными последствиям для обманщика.

В то же время Волчье полнолуние резко активизирует творческие способности представителей всех зодиакальных кругов. Отличным вариантом будет заняться подведением итогов прошедшего периода и планированием новых проектов на будущее. Медитация, проведенная в эту дату, будет максимально эффективна и полезна для организма.

Многие почувствуют 18 января резкий подъем жизненной энергии. Этот день отлично подходит для принятия судьбоносных решений и признания в нежных чувствах. Загаданное ночью желание обязательно исполнится, если человек сумеет очистить свой разум от дурных мыслей.

Также специалисты по звездам советуют избавиться от ненужных вещей и прекратить истязать себя размышлениями о допущенных в прошлом ошибках.

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