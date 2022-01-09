Необычный способ похудеть: ранний завтрак сжигает лишние килограммы

Необычный способ похудеть: ранний завтрак сжигает лишние килограммы
Фото: www.pixabay.com
Диетологи рассказали, как подтянуть фигуру без лишнего труда

Практически каждая представительница прекрасного пола хоть раз, но садилась на диету в стремлении приобрести желаемые очертания фигуры. Стоит отметить, что профильные эксперты давно критикуют строгие диеты и изнуряющие спортивные тренировки. Худеть нужно без вреда для здоровья и постепенно. Например, японские специалисты утверждают, что простая корректировка времени завтрака благотворно влияет на борьбу с лишними килограммами.

Диетологи из Страны восходящего солнца провели масштабное исследование, посвященное похудению. В эксперименте приняли участие более сотни людей разной возрастной категории. Все они проходили 12-недельный курс похудения. При этом программа была максимально щадящей: люди просто снизили потребление калорий на 100 единиц, а также стали совершать на 1000 шагов больше, чем обычно.

К концу эксперимента специалисты обнаружили удивительную закономерность. Выяснилось, что участники программы, которые начинали прием пищи рано утром, лучше справились с сжиганием лишнего веса. Часть группы получала завтрак в период с 6.20 до 7.10 утра, другая – 8.10-9.15.

Оказалось, что ранние пташки сумели сбросить за время эксперимента 3,8% своего веса, а те, кто завтракали значительно позже, избавились лишь от 2,2% веса.

Ученые объяснили, что рано позавтракавшие люди в течение первой половины дня ведут себя более активно и сжигают больше калорий. Пища у таких людей усваивается лучше, что также способствует сбросу лишних килограммов.

Ранее был назван худший продукт для завтрака. Эксперты строго не советуют начинать день с хлопьев.

Источник: Nutrients ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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