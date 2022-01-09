На ведомственном видео мужчина уверял, что он безработный

Накануне на казахстанском гостелевидении показали, как некий мужчина признается, что за деньги прилетел из Киргизии в Казахстан, чтобы поучаствовать в акции протеста. По его словам, он является безработным, поэтому за 90 тысяч тенге согласился на это.

На кадрах видно, что у мужчины серьезные травмы на лице – одна часть опухла, на другой ссадины.

Однако позже, как сообщает Readovka, на связь вышли коллеги задержанного – оказалось, что он является известным в джазовых кругах киргизским музыкантом Викрамом Рузахуновым, который часто гастролирует по Казахстану.

"Мы его знаем и любим! Пожалуйста не вешайте на него чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант!", – написал Азис Абакиров.

Родственники артиста заявляют, что давно не могут дозвониться до Рузахунова – они уверяют, что музыканта пытали и удерживали в неизвестном месте.