"Зато дети не мерзнут": украинцам пришлось отапливать новостройку дровами

"Зато дети не мерзнут": украинцам пришлось отапливать новостройку дровами
Фото: www.pixabay.com
Ситуация в Незалежной оставляет желать лучшего

Экономический и энергетический кризисы в украинском государстве вынуждают жителей прибегать к крайним мерам. Недавно в интернет-пространстве начались бурные обсуждения после публикации фотографии, на которой запечатлена многоэтажка в столице Незалежной. Огромное внимание общественности дом привлек из-за того, что отапливается дровами.

Столичная новостройка оснащена дымоходом. На фотографии видно, как из этого приспособления вовсю валит черный дым. Таким образом люди пытаются спастись от морозов и обеспечить более-менее нормальные условия жизни для своих семей.

Скандальный снимок на своей странице в социальной сети "Фейсбук" разместил журналист Владимир Гуцул. Он отметил, что заложенный в 2014-м году дом так и не обзавелся никакими коммуникациями, кроме электричества. В итоге люди приспособились получать тепло за счет дров.

 "Главное – результат. Семья в тепле, дети не мерзнут", "Бардак", "Холод не тетка. Жить захочешь и не так раскорячешься", – пишут комментаторы.  

Гуцул также обратил внимание, что в сложившейся ситуации есть некоторые плюсы. По крайней мере, жителям этого шестнадцатиэтажного дома не нужно беспокоиться из-за резких скачков цен на голубое топливо. В 21-м веке некоторых жителей столицы Украины больше интересует стоимость дров.

К слову, недавно в Верховной раде призвали украинского главнокомандующего Владимира Зеленского срочно заключить контракт на поставку голубого топлива с российским энергетическим гигантом "Газпромом". Некоторые понимают, что у Киева нет альтернативы нашему газу.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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