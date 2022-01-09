Перед Новым годом они были на совместном мероприятии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем телеграм-канале о пропаже друга Ильяса Аутова. Заслуженный деятель Казахстана и основатель рок-группы Motor-Roller пропал несколько дней назад в Алма-Ате.

"Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке", – написал он.

Рогозин рассказал, что перед Новым годом Аутов приезжал в Москву, чтобы выступить в Центре подготовки космонавтов со своими песнями.

Напомним, с начала года в Алмате проходят массовые акции протеста, перересшие в беспорядки, в результате которых силовики открывают огонь на поражение по участникам акций на улице. В МВД сообщали, что также несколько сотрудников ведомства погибли во время стычек с гражданами. О жертвах среди населения информации нет.