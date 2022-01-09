Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года

Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года
Фото: Rosatom/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Были построены новые спорткомплексы, театры, больницы и школы

За минувший год Москва установила рекорд по вводу недвижимости – всего было завершено строительство 15,1 млн кв. метров, из которых половина предназначена для коммерческих, культурных, социальных и спортивных объектов. Были построены театры, школы, спорткомплексы и больницы. Отдельным важным событием в жизни города стало возвращение знаковых объектов, которые с давних лет формировали облик столицы. 

Главным проектом 2021 года стала реконструкция здания и открытие Дома культуры "ГЭС-2" на острове Балчуг. Также была построена новая сцена "Уголка дедушки Дурова" – там появились помещения для содержания обезьян, собак, кошек, птиц, парнокопытных и крупных хищников, а для бегемота и морских львов есть бассейны.

"По сути, мы построили комфортный дом для животных – главных артистов этого уникального театра", – указывается на сайте Собянина. 

Свои двери после реконструкции открыл Детский музтеатр юного актера. Работы были проведены во всем трехэтажном корпусе, а также дополнительно надстроили еще три. 

За прошлый год в строй ввели несколько новых спортивных сооружений – два ледовых дворца, открыли новый ФОК с футбольным манежем в спорткомплексе "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова, еще один ФОК построили на Тушинской. На Ходынском поле был открыт новый спорткомплекс "Чкалов-арена". 

В 2021 году появились несколько новых объектов в сфере здравоохранения – это открытие детско-взрослого инфекционного корпуса в Коммунарке на 100 коек, подстанции скорой помощи на Радужной и Ленинской улицах. В Нагатинском Затоне появилась детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. 

Среди новых образовательных учреждений – школы в Валдайском проезде на 1900 мест, в Коммунарке на 1300 учащихся и на Сосенском Стане на 1100 учеников. Были открыты образовательный комплекс "Фортуна" и общеобразовательная школа "Самбо-70". 

Сергей Собянин отметил, что в 2022 году реализация масштабной программы развития Москвы продолжится – появятся новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей.

Источник: Сайт Сергея Собянина
Роман ИГНАТОВ
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