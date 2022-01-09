Москвичам рассказали о переходе на электронные медкарты в 2022 году в детских больницах

Москвичам рассказали о переходе на электронные медкарты в 2022 году в детских больницах
Фото: Sebastian Kahnert/ dpa/ www.globallookpress.com
Программа по оцифровке документов подошла к концу

С 2022 года все детские поликлиники будут работать только с медкартами, оформленными в электронном формате – в столице завершают программу по оцифровке почти 200 миллионов медицинских документов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. 

"Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком", – указала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь карту нельзя будет потерять, не нужно будет выяснять в регистратуре, кто собственник документа – пациент или больница.

Ракова указала, что уже все данные о пациентах детских больниц формируются в электронном виде с самого рождения малыша. Чтобы это стало доступным в городе несколько лет проводили программу по оцифровке бумажных документов. Теперь вся необходимая информация о здоровье ребенка есть на электронных носителях.

После вывоза бумажных медкарт врачи могут использовать освободившееся пространство по своему усмотрению. 

"Очень многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то хочет спортзал. Вот как захотят врачи в каждом конкретном здании, так мы и сделаем", – указала заммэра. 

Благодаря новой электронной системе учета пациентов врачи разных специализаций, различные учреждения здравоохранения смогут обмениваться друг с другом информацией о состоянии и истории болезни человека, что в перспективе упростит постановку диагноза.  

Пациенты, в свою очередь, смогут получить доступ к своей электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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