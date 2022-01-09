Гибель троих детей подтвердили официально

По данным на 9 января, всего во время беспорядков в Казахстане умерло 164 человека. Об этом сообщает "Спутник. Казахстан".

Больше всего жертв в Алма-Ате – 103 погибших, из которых двое – несовершеннолетних. Следом идет Кызылординская область, где умер еще 21 человек. В Жамбылской области погибли 10 граждан, а в Алматинской 8.

Всего жертвами бесчинств стали трое детей 4, 11 и 15 лет – причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Ранее в МВД Казахстана сообщали, что во время протестов погибли 16 силовиков.