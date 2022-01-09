Впервые стало известно общее число жертв на протестах в Казахстане

Гибель троих детей подтвердили официально

По данным на 9 января, всего во время беспорядков в Казахстане умерло 164 человека. Об этом сообщает "Спутник. Казахстан". 

Больше всего жертв в Алма-Ате – 103 погибших, из которых двое  – несовершеннолетних. Следом идет Кызылординская область, где умер еще 21 человек. В Жамбылской области погибли 10 граждан, а в Алматинской 8.

Всего жертвами бесчинств стали трое детей 4, 11 и 15 лет – причиной их смерти стали огнестрельные ранения. 

Ранее в МВД Казахстана сообщали, что во время протестов погибли 16 силовиков. 

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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