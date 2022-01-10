Следование некоторым нюансам поможет решить проблему жирных волос

Блогерша из Австралии рассказала, какие ошибки представительницы прекрасного пола чаще всего допускают при мытье волос. Своими советами она поделилась на платформе TikTok.

Девушка с волосами ниже пояса наглядно показала, как правильно мыть голову. По словам "австралийской Рапунцель", не стоит сразу же наносить шампунь на корни. Сначала необходимо "распенить" средство и только после этого нанести его на влажную шевелюру.

Если верить совету блогерши, благодаря правильному нанесению косметического средства можно решить проблему быстро загрязняющихся волос.

Вторая распространенная ошибка связана с использованием кондиционера. Прежде чем распределить его по прядям, важно хорошенько выжать волосы. Дело в том, что жидкость будет препятствовать впитыванию полезных веществ. На это пользовательница TikTok указала в другом своем ролике.

"Я наношу свой [кондиционер] на волосы и оставляю как минимум на три минуты", – рассказала девушка.

Первое видео набрало более 50 тысяч лайков, а второе – практически 252 тысячи. Многие поблагодарили блогершу за полезные советы. Одна из интернет-пользовательниц призналась – после того, как она начала следовать всем нюансам, внешний вид ее волос значительно улучшился.

Ранее "Утро" раскрыло необычные свойства кондиционера для волос.