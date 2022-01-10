Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Многие знают, что Луна оказывает значительное влияние на течение жизни земных обитателей. Тонко чувствующие люди всегда пытаются согласовывать свои дела с положением ночного светила. Нередко такая предусмотрительность позволяет избежать многих проблем.
Опытный астролог Ирина Булгакова напомнила о разрушительном воздействии так называемой Холостой Луны. В период, когда ночное светило находится без курса, люди могут столкнуться с серьезными проблемами во всех сферах жизни.
Такое состояние небесного тела наступает, когда Луна оказывается на границе влияния двух знаков зодиака. Покровительство одного уже закончилось, а другой еще не успел вступить в свои права. В таком состоянии Луна фактически остается без контроля и начинает оказывать весьма негативное влияние на обитателей Земли.
Опытный эксперт по космическим событиям убедительно рекомендует отказаться от крупных приобретений в неблагоприятный период. Также не стоит заключать серьезные контракты или регистрировать новые организации. Помимо этого, крахом может обернуться смена сферы деятельности или места работы. С осмотрительностью нужно соглашаться на серьезное медицинское вмешательство.
В первый месяц нового года Луна будет занимать такое неблагоприятное положение с 10 утра до 6 вечера 10 января, с 10 вечера 12 января до 6 утра 13 января, весь световой день 15 января, ночью 18 января, с 11 дня до 5 вечера 20 января, поздним вечером 22 января, ночью 25 января, утром 27 января, с 10 вечера 28 января до полудня 29 января, с 8 утра до часу дня 31 января.
12.01.2022 22:39 – 13.01.2022 06:08
15.01.2022 05:21 – 15.01.2022 19:11
18.01.2022 02:48 – 18.01.2022 07:03
20.01.2022 11:15 – 20.01.2022 17:02
22.01.2022 22:46 – 23.01.2022 01:03
25.01.2022 01:10 – 25.01.2022 06:57
27.01.2022 08:28 – 27.01.2022 10:34
28.01.2022 22:00 – 29.01.2022 12:09
31.01.2022 07:44 – 31.01.2022 12:42
Ранее Утро рассказывало, чем людям грозит Волчье полнолуние 18 января.
Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе
Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам