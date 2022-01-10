Какие неприятности принесет россиянам Холостая Луна

Какие неприятности принесет россиянам Холостая Луна
Фото: www.pixabay.com
Ночное светило способно серьезно подпортить людям жизнь

Многие знают, что Луна оказывает значительное влияние на течение жизни земных обитателей. Тонко чувствующие люди всегда пытаются согласовывать свои дела с положением ночного светила. Нередко такая предусмотрительность позволяет избежать многих проблем.

Опытный астролог Ирина Булгакова напомнила о разрушительном воздействии так называемой Холостой Луны. В период, когда ночное светило находится без курса, люди могут столкнуться с серьезными проблемами во всех сферах жизни.

Такое состояние небесного тела наступает, когда Луна оказывается на границе влияния двух знаков зодиака. Покровительство одного уже закончилось, а другой еще не успел вступить в свои права. В таком состоянии Луна фактически остается без контроля и начинает оказывать весьма негативное влияние на обитателей Земли.

Опытный эксперт по космическим событиям убедительно рекомендует отказаться от крупных приобретений в неблагоприятный период. Также не стоит заключать серьезные контракты или регистрировать новые организации. Помимо этого, крахом может обернуться смена сферы деятельности или места работы. С осмотрительностью нужно соглашаться на серьезное медицинское вмешательство.

Холостая Луна в январе

В первый месяц нового года Луна будет занимать такое неблагоприятное положение с 10 утра до 6 вечера 10 января, с 10 вечера 12 января до 6 утра 13 января, весь световой день 15 января, ночью 18 января, с 11 дня до 5 вечера 20 января, поздним вечером 22 января, ночью 25 января, утром 27 января, с 10 вечера 28 января до полудня 29 января, с 8 утра до часу дня 31 января.

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Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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