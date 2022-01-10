Видео набрало почти три миллиона просмотров

Домашние питомцы стаановятся настоящими звездами соцсетей. В этот раз прославился котик, который немного провинился и был наказан хозяевами. Однако потом он молчать не стал, рассказав всем пользователям ТикТока, какие ужасы с ним происходят дома.

Хозяин опубликовал ролик, на котором разговорчивый питомец жалуется, что его несправедливо схватили за ухо. Он интересуется, чем тот недоволен – в ответ животное признается, что драл обои и в это категорически не виноват. Мяуканье кота автор перевел с помощью субтитров.



