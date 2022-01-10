Кот пришел жаловаться хозяину и умилил пользователей Сети - видео

Кот пришел жаловаться хозяину и умилил пользователей Сети - видео
Фото: Silas Stein/ dpa/ www.globallookpress.com
Видео набрало почти три миллиона просмотров

Домашние питомцы стаановятся настоящими звездами соцсетей. В этот раз прославился котик, который немного провинился и был наказан хозяевами. Однако потом он молчать не стал, рассказав всем пользователям ТикТока, какие ужасы с ним происходят дома. 

Хозяин опубликовал ролик, на котором разговорчивый питомец жалуется, что его несправедливо схватили за ухо. Он интересуется, чем тот недоволен – в ответ животное признается, что драл обои и в это категорически не виноват. Мяуканье кота автор перевел с помощью субтитров. 

@crazy_makss #коты #кот #cats #котики ♬ оригинальный звук - Crazy_Makss


Источник: TikTok
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Необходимость вступления Казахстана в Союзное государство объяснили в Белоруссии

Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей