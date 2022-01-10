День шоколада и уборки: какие праздники отмечают 10 января

День шоколада и уборки: какие праздники отмечают 10 января
Фото: www.pixabay.com
В эту дату нужно заняться полезными делами и не забыть хорошенько отдохнуть

10 января у россиян завершаются продолжительные новогодние каникулы – люди снова выйдут на работу и займутся привычными делами. Однако этот первый в новом году рабочий день также является праздничным. Любопытно, что в эту дату в разных странах отмечают самые необычные торжества.

В первую очередь, 10-ого января нужно поздравлять троих именинников. В этот день особым вниманием пользуются София, Игнат и Петр. Также дата является третьим днем Святок – отличный повод вспомнить традиционные гадания или сходить в гости.

Помимо этого, религиозные люди в этот день чтут память 20 тысяч зверски замученных много столетий назад христиан. Верующие в единого Бога люди отказались соблюдать языческие традиции и были заживо сожжены в церкви.

А вот в других странах 10 января празднуют такие необычные торжества, как День горького шоколада, День наведения порядка на рабочем столе и День благодарности комнатным растениям. Три перечисленных праздника значатся в американском календаре примечательных событий. Так что в эту дату отличным решением будет провести генеральную уборку и позаботиться о домашних цветах. А вечер можно скрасить ароматным согревающим напитком с плиткой горького шоколада.

Что нельзя делать 10 января, согласно заветам старины

На Руси считали, что хуже всего в наступившем году придется тем, кто 10 января будет врать, подглядывать и подслушивать. Такие плохо воспитанные люди рискуют столкнуться с большими бедами и горестями в ближайшие месяцы.

Ранее "Утро" рассказывало, что следует остерегаться представителям всех зодиакальных домов.

Ольга ФЕДОРОВА
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