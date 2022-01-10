В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков на улицах

В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков на улицах
Фото: t.me/shot_shot/www.globallookpress.com
Больше всего пострадали владельцы магазинов

Ущерб от беспорядков в Казахстане исчисляется миллионами долларов. По данным на утро понедельника, 10 января, сумма ущерба составляет 93,7 миллиарда тенге, или 215 млн в пересчете на доллары США, передает национальная палата предпринимателей республики "Атамекен".

Больше всего пострадали предприниматели, имевшие бизнес в городе Алматы. На их долю приходится 1234  субъектов из 1319 разрушенных субъектов в целом по стране.

"Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1245; общепит – 25; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2",

– говорится в сообщении НПП. Чаще всего предприниматели жалуются на мародеров, хотя в десятках случаев магазины и рестораны уничтожены практически полностью из-за поджогов, таранов автомобилями и погромов.

Беспорядки в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Протесты переросли в массовые погромы. По официальным данным, в ходе столкновений погибли 164 человека, в том числе трое детей.

В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения. Власти называют случившееся террористической атакой. В республику направлены миротворческие силы ОДКБ, в том числе российские военные.

Источник: НПП Казахстана ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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