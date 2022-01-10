Достоверно известно только об убитых силовиках

Власти Казахстана не подтверждают информацию о том, что в результате беспорядков в республике погибли 164 человека. Об этом сообщает агентство "Спутник" со ссылкой на Министерство информации и общественного развития республики.

В ведомстве настаивают, что пока точно известно только о гибели 16 полицейских и двух военных Казахстана.

"Информацию о том, что погибло 164 человека, опубликовали по ошибке",

– заявили в ведомстве.

Накануне данные о погибших распространили местные СМИ со ссылкой на Минздрав Казахстана.

Тем временем предприниматели республики подсчитывают ущерб, который им нанесли участники массовых беспорядков. Счет идет на сотни миллионов долларов.