Журналисты обратили внимание на одну деталь во время Сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

СМИ публикуют видео с саммита ОДКБ, который проходит сейчас в режиме онлайн. В заседании, созванном на фоне событий в Казахстане, участвует белорусский лидер Александр Лукашенко.

Журналисты обратили внимание на любопытную деталь во время выступления Батьки. Оказалось, что политик пьет почти из такой же кружки-термоса, как у российского коллеги Владимира Путина. Причем она у него не одна. На кадрах, опубликованных в Telegram, видно, как помощник меняет одну кружку на другую.

Путин с такой кружкой появился в первый раз еще в 2014 году на пресс-конференции. Как позже пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства пьет из нее чай, часто с целебными травами.

А в 2019 году знаменитая кружка Путина удивила участников саммита G20. Он пил из нее на ужине, сидя рядом с тогдашним главой США Дональдом Трампом.