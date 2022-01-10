Как у Путина: Лукашенко поймали на подражании российскому президенту

Как у Путина: Лукашенко поймали на подражании российскому президенту
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты обратили внимание на одну деталь во время Сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

СМИ публикуют видео с саммита ОДКБ, который проходит сейчас в режиме онлайн. В заседании, созванном на фоне событий в Казахстане, участвует белорусский лидер Александр Лукашенко.

Журналисты обратили внимание на любопытную деталь во время выступления Батьки. Оказалось, что политик пьет почти из такой же кружки-термоса, как у российского коллеги Владимира Путина. Причем она у него не одна. На кадрах, опубликованных в Telegram, видно, как помощник меняет одну кружку на другую.

Путин с такой кружкой появился в первый раз еще в 2014 году на пресс-конференции. Как позже пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства пьет из нее чай, часто с целебными травами.

А в 2019 году знаменитая кружка Путина удивила участников саммита G20. Он пил из нее на ужине, сидя рядом с тогдашним главой США Дональдом Трампом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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