Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
При составлении градостроительных планов учитываются потребности всех жителей

Времена, когда города строились вокруг торговых рядов или промышленных предприятий и в своем развитии подчинялись их законам, прошли. Сейчас точкой отсчета является человек, его потребности и желания. Именно это составляет философию развития современной Москвы, лежит в центре ее градостроительных планов, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Цель столичных властей – максимально учесть интересы всех жителей города. Кому-то важно иметь возможность с комфортом прогуливаться неподалеку от дома, кто-то хочет открыть свое дело. Все это нужно обеспечить.

"Сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача. Еще более сложная задача – сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом. Но у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей",

– уверен Сергей Собянин.

В последние годы в Москве активно идет жилое строительство. Современные квартиры гораздо удобнее и комфортнее советских хрущевок. Параллельно развивается транспортная инфраструктура. Новые дороги и развязки сокращают время в пути, ликвидируют пробки, улучшают состояние экологии.

Новые станции метро повышают транспортную доступность отдаленных районов. Сегодня уже 89% населения Москвы живет менее чем в 20 минутах ходьбы от станций метро, МЦК, МЦД, а к 2030 году в шаговой доступности от них будет жить 95% москвичей. Развиваются и другие виды общественного транспорта. В этом году с открытием навигации в Москве планируется запустить первые два маршрута речных трамваев.

Улицы Москвы, ее набережные, парки, общественные пространства постоянно обновляются. Качественная городская среда сегодня создается во всех уголках столицы – от площадей в центре до дворов в отдаленных районах. Практически все планы благоустройства разрабатываются с учетом мнения москвичей. В частности, сейчас на портале "Активный гражданин" открыты голосования по десяткам проектов, которые планируется реализовать в 2022 году.

Усилия столичных властей высоко оценивают не только жители Москвы, но и многочисленные туристы, а также профессиональное жюри различных конкурсов. Только в 2021 г. Москва стала победителем в двух номинациях международной премии World Travel Awards. Также 15 проектов правительства Москвы стали финалистами международной премии WSIS Prizes, а столичные онлайн-сервисы стали лауреатами престижной международной премии German Innovation Award.

Впереди у города – новые цели и задачи, реализация которых сделает Москву еще комфортнее, безопаснее и красивее!

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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