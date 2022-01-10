В Подмосковье умер 96-летний ветеран-блогер

Печальную новость сообщили родные

В Солнечногорске умер Дмитрий Родионов, ветеран ВОВ. Ему было 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, мужчина осваивал соцсети и успел стать популярным у пользователей Instagram.

Известие о смерти ветерана появилось на его странице в соцсети. Печальную новость сообщили родственники, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".

У Родионова в январские праздники возникли серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

"...это произошло на праздники. И время было упущено", – говорится в сообщении.

