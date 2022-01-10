В Подмосковье умер 96-летний ветеран-блогер

Печальную новость сообщили родные

В Солнечногорске умер Дмитрий Родионов, ветеран ВОВ. Ему было 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, мужчина осваивал соцсети и успел стать популярным у пользователей Instagram.

Известие о смерти ветерана появилось на его странице в соцсети. Печальную новость сообщили родственники, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".

У Родионова в январские праздники возникли серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

"...это произошло на праздники. И время было упущено", – говорится в сообщении. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Необходимость вступления Казахстана в Союзное государство объяснили в Белоруссии

Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей