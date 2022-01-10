В Москве построят 270 км новых дорог к 2025 году

Значительный участок обновленной дорожной сети придется на ТиНАО

Развитие транспортного каркаса Москвы остается приоритетной задачей городских властей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

За последние 11 лет в Москве появилось более тысячи километров новых дорог. Причем речь не только об обновленном дорожном покрытии на старых магистралях: строятся тоннели, развязки, мосты, прокладываются и новые маршруты. Работа в этом направлении и дальше запланирована очень большая:

"В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад",

– сообщил Андрей Бочкарев.

Одним из основных проектов является прокладка хордовых магистралей. Три хорды и Южная рокада сформируют транспортный каркас столицы, который улучшит доступность более чем 70 районов Москвы, включая десятки кварталов реновации. Планируется, что проект будет реализован уже 2023 году.

Важное значение для транспортной доступности районов города имеет реконструкция клеверных развязок МКАД. Вместо них появляются современные направленные съезды в виде эстакад и тоннелей, благодаря этому потоки не пересекаются, что на треть увеличивает пропускную способность. Сейчас готово уже 18 развязок из 22, в ближайшее время будут переделаны оставшиеся четыре.

Большое внимание будет уделено и развитию дорожной сети в Новой Москве. С 2012 года в ТиНАО было построено 289 км новых дорог, в планах на 2022-25 г.г. – еще 80 км.

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