Лекарства от редких заболеваний начнет производить новый резидент технополиса "Москва"

Завод построят в Зеленограде

Лекарства для лечения орфанных заболеваний будет производить новый резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На данном этапе компания арендовала помещение площадью 518 кв.м на площадке "Алабушево". Уже в этом году оно будет переоборудовано под вторичную упаковку. На 2024 г. запланировано строительство завода в Зеленограде, где будут производиться субстанции и готовые лекарственные формы, а также первичная и вторичная упаковка для препаратов.

Специализация компании – производство современных генно-инженерных препаратов, предназначенных для лечения тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний, внесенных в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них, в частности, средства для лечения бронхиальной астмы, болезни Гоше и муковисцидоза.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок, напоминает портал mos.ru. Одна находится в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для их резидентов предусмотрены различные меры поддержки и льготы.