Житель Незалежной получил штраф

Претендующая на членство в Евросоюзе и НАТО Украина, видимо, совершенно не собирается соблюдать принятые в цивилизованном обществе и ее собственном законодательстве нормы по защите свободы слова. По крайней мере, власти Незалежной занимаются преследованием собственных граждан, так или иначе симпатизирующих Советскому Союзу.

В едином государственном реестре судебных решений Украины опубликовали приговор, вынесенный еще в конце прошлого года. Прокуратура Сумской области добилась реального наказания в виде штрафа в отношении гражданина, который в социальных сетях поставил отметку "класс" под картинкой, на которой был изображен герб СССР. По резонансному делу провели целые следственные мероприятия. Правоохранители обнаружили "лайк" мужчины под фото с флагами России, Белоруссии и самой Украины. На коллаже присутствовали также советский герб и надпись "Один народ".

В ходе судебного заседания было установлено, что поставленная под постом с гербом Советского Союза отметка "класс" равносильна призыву к группе лиц совершить действия по насильственной смене власти или свержению украинского конституционного строя. Естественно, следствие не смогло установить, к какой именно группе лиц направлен "призыв" жителя Незалежной.

Суд приговорил гражданина к штрафу, а также взыскал с него расходы за экспертизу поста с советским гербом. Какие манипуляции с картинкой проводили специалисты, остается загадкой, однако в общей сложности мужчина остался должен государству около 20 тысяч рублей. Кроме того, он получил уголовную судимость.

Ранее суд на Украине лишил бывшего президента Петра Порошенко всех активов и имущества.