Иностранцу довелось готовить для нашего президента

Широко известный в Великобритании шеф-повар Гордон Рамзи поделился воспоминаниями о дне, когда ему выпала честь готовить угощение для российского лидера Владимира Путина. Оказалось, что выдержки телеведущего не хватало для того, чтобы хладнокровно выполнить такое ответственное задание, и он до ужаса переживал.



Инцидент, который навсегда остался в памяти британца, произошел еще в 2000-м году. Больше двух десятилетий назад Владимир Путин проводил встречу с тогдашним премьер-министром Британии Тони Блэром. Для того что удивить нашего президента изысканными угощениями, был приглашен именитый шеф-повар. Однако для самого Гордона Рамзи эта работа стала настоящим испытанием.

Оказалось, что трепет перед главнокомандующим Российской Федерации привел к тому, что опытный шеф-повар разуверился в собственных способностях и очень переживал, что испортит ужин.

"Я чуть не умер от страха", – вспоминает пережитое потрясение знаменитость.

Также Рамзи навсегда запомнил личную встречу с Владимиром Владимировичем и его британским собеседником. Повар с восхищением вспоминает, как беседовал с высокопоставленными лицами о таких мирских делах, как качество спаржи. Впрочем, дружелюбный тон разговора не спас британца от его внутренних опасений. Общаясь с государственными деятелями, Гордон мечтал о лишь том, чтобы убежать куда-нибудь и спрятаться.

Стоит отметить, что наш президент вызывает особое уважение даже у первых лиц многих государств. Недавно белорусского лидера Александра Лукашенко поймали на подражании российскому коллеге.