Снимавшего акции протестов блогера задержали в Белоруссии

Снимавшего акции протестов блогера задержали в Белоруссии
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Мужчина скрывался на Украине

Сотрудники ГУБОПиК Белоруссии провели спецоперацию по задержанию оппозиционного блогера, который обвиняется в экстремисткой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики. 

На ютуб-канале 26-летнего жителя Гомельской области правоохранители обнаружили видеозаписи акций протестов 2020 года. Скорее всего, речь идет о массовых митингах по итогам президентских выборов. Также установлено, что блогер лично участвовал в протестном движении и даже привлекался за это к административной ответственности.

Сообщается, что долгое время он скрывался от правосудия на территории Украины. Во время допроса мужчина признался, что на постоянно проживает в Киеве, однако во время праздников вернулся на родину. В тоже время он отказался отвечать на вопрос, кто является автором комментариев, написанных от его имени.

Кадры спецоперации по задержанию видеоблогера и фрагмент допроса опубликованы в телеграмм-канале республиканского МВД.

По данным правоохранителей, мужчина также занимался "деаноном" белорусских силовиков, то есть устанавливал их личности и публиковал соответствующие данные в Интернете. 

Задержанный, как выяснили в МВД, занимался пропагандой вооруженного сопротивления властям и сотрудникам правоохранительных структур, а также цинично высказывался о погибших сотрудниках КГБ Белоруссии.

На данный момент против оппозиционера возбуждено уголовное дело по статье за экстремизм, проводятся следственные действия.

Ранее на Украине вынесли приговор мужчине, который в соцсетях поставил "лайк" под фото картинкой с гербом СССР.

Источник: МВД РБ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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