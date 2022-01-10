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Сотрудники ГУБОПиК Белоруссии провели спецоперацию по задержанию оппозиционного блогера, который обвиняется в экстремисткой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики.
На ютуб-канале 26-летнего жителя Гомельской области правоохранители обнаружили видеозаписи акций протестов 2020 года. Скорее всего, речь идет о массовых митингах по итогам президентских выборов. Также установлено, что блогер лично участвовал в протестном движении и даже привлекался за это к административной ответственности.
Сообщается, что долгое время он скрывался от правосудия на территории Украины. Во время допроса мужчина признался, что на постоянно проживает в Киеве, однако во время праздников вернулся на родину. В тоже время он отказался отвечать на вопрос, кто является автором комментариев, написанных от его имени.
Кадры спецоперации по задержанию видеоблогера и фрагмент допроса опубликованы в телеграмм-канале республиканского МВД.
По данным правоохранителей, мужчина также занимался "деаноном" белорусских силовиков, то есть устанавливал их личности и публиковал соответствующие данные в Интернете.
Задержанный, как выяснили в МВД, занимался пропагандой вооруженного сопротивления властям и сотрудникам правоохранительных структур, а также цинично высказывался о погибших сотрудниках КГБ Белоруссии.
На данный момент против оппозиционера возбуждено уголовное дело по статье за экстремизм, проводятся следственные действия.
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