Дипломаты удивили общественность

Первый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности НАТО состоялся в понедельник, 10 января. Около восьми часов провели дипломаты за закрытыми дверями. Кроме итогов саммита внимание журналистов привлек любопытный инцидент в начале встречи.

Руководители делегаций от России и США не стали пожимать друг другу руки во время процедуры фотографирования для прессы. Отказ от традиционного для протокольных мероприятий рукопожатия вызвал массу вопросов у общественности. За помощью даже пришлось обращаться к специалисту по этикету.

А интервью изданию "ПолитРоссия" эксперт подчеркнула, что в действиях дипломатов нет отрицательной коннотации. По мнению Альбины Хологовой, отказ от пожимания рук может быть связан не с политическим подтекстом, а с ограничениями в период пандемии коронавируса.

Она также отметила, что в рамках антиковидных ограничений сформировалась новая этика по отказу от телесных контактов. Распространившиеся в последнее время приветствия с помощью прикосновения локтями или ногами специалист назвала хохмой.

Напомним, что нашу страну на закрытых переговорах представлял заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Позицию США и НАТО было доверено озвучить заместителю американского госсекретаря Уэнди Шерман.