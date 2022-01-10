Отказ представителей России и США пожимать друг другу руки объяснила эксперт по этикету

Отказ представителей России и США пожимать друг другу руки объяснила эксперт по этикету
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Дипломаты удивили общественность

Первый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности НАТО состоялся в понедельник, 10 января. Около восьми часов провели дипломаты за закрытыми дверями. Кроме итогов саммита внимание журналистов привлек любопытный инцидент в начале встречи.

Руководители делегаций от России и США не стали пожимать друг другу руки во время процедуры фотографирования для прессы. Отказ от традиционного для протокольных мероприятий рукопожатия вызвал массу вопросов у общественности. За помощью даже пришлось обращаться к специалисту по этикету.

А интервью изданию "ПолитРоссия" эксперт подчеркнула, что в действиях дипломатов нет отрицательной коннотации. По мнению Альбины Хологовой, отказ от пожимания рук может быть связан не с политическим подтекстом, а с ограничениями в период пандемии коронавируса. 

Она также отметила, что в рамках антиковидных ограничений сформировалась новая этика по отказу от телесных контактов. Распространившиеся в последнее время приветствия с помощью прикосновения локтями или ногами специалист назвала хохмой.

Напомним, что нашу страну на закрытых переговорах представлял заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Позицию США и НАТО было доверено озвучить заместителю американского госсекретаря Уэнди Шерман.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Подавление протестов в Казахстане разрушило планы Турции

Анкара лишится влияния на Нур-Султан из-за Москвы

Москва направит ракеты на столицы Европы при нежелании Вашингтона договариваться - эксперт

Россия сможет использовать территорию Белоруссии или западную часть РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей