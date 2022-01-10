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10 января закончились новогодние каникулы, и жители России массово вышли на работу. В первую трудовую неделю с погодой сильно не повезло проживающим в Московской области. В течение семи дней на их головы будет валиться снег.
Как сообщил известный эксперт по погоде Евгений Тишковец, в ближайшее время в области появятся сугробы-великаны. При этом температура воздуха опустится до минус 3-5 градусов.
По словам специалиста, за первую рабочую неделю регион может накрыть лавиной снега, который обычно выпадает за целый январь, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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