Людей призвали быть максимально осторожными

10 января закончились новогодние каникулы, и жители России массово вышли на работу. В первую трудовую неделю с погодой сильно не повезло проживающим в Московской области. В течение семи дней на их головы будет валиться снег.



Как сообщил известный эксперт по погоде Евгений Тишковец, в ближайшее время в области появятся сугробы-великаны. При этом температура воздуха опустится до минус 3-5 градусов.

По словам специалиста, за первую рабочую неделю регион может накрыть лавиной снега, который обычно выпадает за целый январь, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".