Жителям Подмосковья пообещали мощный снегопад в первую рабочую неделю

Людей призвали быть максимально осторожными

10 января закончились новогодние каникулы, и жители России массово вышли на работу. В первую трудовую неделю с погодой сильно не повезло проживающим в Московской области. В течение семи дней на их головы будет валиться снег.

Как сообщил известный эксперт по погоде Евгений Тишковец, в ближайшее время в области появятся сугробы-великаны. При этом температура воздуха опустится до минус 3-5 градусов.

По словам специалиста, за первую рабочую неделю регион может накрыть лавиной снега, который обычно выпадает за целый январь, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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